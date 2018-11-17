الداخلية العراقية : القبض على 6 عناصر من داعش فى الموصل

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أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن ، اليوم السبت، القبض على 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في الساحل الأيسر لمدينة الموصل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن - في بيان ، أوردته قناة الإخبارية العراقية - " إنه بناءً على معلومات استخباراتية تمكن الطوارئ الثاني عشر التابع لقيادة نينوى من القبض على 6 عناصر ينتمون لتنظيم داعش الارهابي، كانوا يعملون بما يسمى (ديوان الجند)، في أحياء الزهراء والخضراء والإخاء في أيسر الموصل".

وفي سياق آخر قال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول " إنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة بالأنبار من العثور على نصف طن من مادة C4 و١٠٠ عبوة ناسفة قديمة من مخلفات عصابات داعش الارهابية".