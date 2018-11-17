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الجيزة تبدأ تطبيق منظومة النظافة الجديدة فى 4 أحياء بالأمر المباشر

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:00 ص
الجيزة تبدأ تطبيق منظومة النظافة الجديدة فى 4 أحياء بالأمر المباشر القمامة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء جمال عبد الرشيد، رئيس مدينة الجيزة، أنه سيتم إسناد منظومة النظافة بالإمر المباشر فى أربعة احياء الكبرى بالجيزة "العمرانية والدقى وبولاق وجنوب الجيزة" لبدء تطبيق المنظومة ورفع مستوى النظافة بها.
 
وأضاف رئيس مدينة الجيزة، لليوم السابع، أن مناقصات الطرح فشلت للمرة الثانية بعد قلة المتقدمين، مشيرا إلى أن المحافظ وجه بالإسناد بالأمر المباشر.
 
وأوضح عبد الشريد أن الأحياء مقسمة لمربعات سيتم إسناد كل مربع على حدى، لافتا أن ذلك سيكون مرحلة أولى، وأن المنظومة الجديدة ستعتمد على الجمع المنزلى من خلال المتعهدين.
 

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