الإندبندنت: اتهام أمريكى من أصل مصرى بإغراق ابنيه للحصول على أموال التأمين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن اب من أصول مصرية أغرق ابنيه المصابين بمرض التوحد من خلال قيادته السيارة وإسقاطها من فوق رصيف فى كاليفورنيا للحصول على 6 ملايين دولار فى صورة أموال تأمين.

وأوضحت الصحيفة، أن على المزين البالغ من العمر 44 عاما، قاد سيارته الهوندا، وأسقطها عن عمد فى مياه ميناء لوس أنجلوس، ما تسببت فى مصرع ابنه عبد الكريم (8 أعوام) والحسن (13 عاما)، لا يستطيعان السباحة

ورغم أن زوجته، رباب دياب، كانت فى السيارة أيضا، إلا أن صيادين تمكنوا من إنقاذها وخرجت وهى تصرخ "أطفالى، أطفالى".

وكتب وكيل مكتب التحقيقات الفدرالية ماثيو باركر في شهادة خطية ، وفقا لصحيفة نيويورك بوست،"لقد سمع الشهود صوت إطارات السيارة الصاخب وشاهدوا تسارع السيارة قبل أن تطير على حافة الرصيف ، وتحطمت في المياه وأغرقت على الفور" .

وكان المزين – الذى يقال إنه ترك نافذة بابه مفتوحة حتى يتمكن من الهروب بعد السقوط - كان أنفق في وقت سابق حوالي 6000 دولار على بوليصة التأمين لنفسه ، ولزوجته ولأبناؤهم الثلاثة.

ويقول محققون اتحاديون، إن الأب اتصل بشركة التأمين عدة مرات لضمان عدم التحقيق التلقائي فى الصلة بينه وبين الحادث لاسيما وإنه وقع في 9 أبريل 2015 ، أى بعد سنتين و 12 يومًا من بدء سريان البوليصة.

وقال ممثلو الادعاء إن المزين جمع أكثر من 260 ألف دولار مقابل وفاة أبنائه وحول أكثر من 170 ألف دولار إلى موطنه الأصلي مصر.