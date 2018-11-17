video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الإندبندنت: اتهام أمريكى من أصل مصرى بإغراق ابنيه للحصول على أموال التأمين

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:45 م
الإندبندنت: اتهام أمريكى من أصل مصرى بإغراق ابنيه للحصول على أموال التأمين غرق - أرشيفية
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن اب من أصول مصرية أغرق ابنيه المصابين بمرض التوحد من خلال قيادته السيارة وإسقاطها من فوق رصيف فى كاليفورنيا للحصول على 6 ملايين دولار فى صورة أموال تأمين. 
 
وأوضحت الصحيفة، أن على المزين البالغ من العمر 44 عاما، قاد سيارته الهوندا، وأسقطها عن عمد فى مياه ميناء لوس أنجلوس، ما تسببت فى مصرع ابنه عبد الكريم (8 أعوام) والحسن (13 عاما)، لا يستطيعان السباحة
 
ورغم أن زوجته، رباب دياب، كانت فى السيارة أيضا، إلا أن صيادين تمكنوا من إنقاذها وخرجت وهى تصرخ "أطفالى، أطفالى". 
 
وكتب وكيل مكتب التحقيقات الفدرالية ماثيو باركر في شهادة خطية ، وفقا لصحيفة نيويورك بوست،"لقد سمع الشهود صوت إطارات السيارة الصاخب وشاهدوا تسارع السيارة قبل أن تطير على حافة الرصيف ، وتحطمت في المياه وأغرقت على الفور" .
 
وكان المزين – الذى يقال إنه ترك نافذة بابه مفتوحة حتى يتمكن من الهروب بعد السقوط - كان أنفق في وقت سابق حوالي 6000 دولار على بوليصة التأمين لنفسه ، ولزوجته ولأبناؤهم الثلاثة.
 
ويقول محققون اتحاديون، إن الأب اتصل بشركة التأمين عدة مرات لضمان عدم التحقيق التلقائي فى الصلة بينه وبين الحادث لاسيما وإنه وقع في 9 أبريل 2015 ، أى بعد  سنتين و 12 يومًا من بدء سريان البوليصة. 
 
وقال ممثلو الادعاء إن المزين جمع أكثر من 260 ألف دولار مقابل وفاة أبنائه وحول أكثر من 170 ألف دولار إلى موطنه الأصلي مصر.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير القوى العاملة يقترح بوليصة تأمين إجبارى للعاملين في الأردن

الغرفة التجارية تبحث عمل بوليصة تأمين على حياة وممتلكات التجار

كاليفورنيا

التوحد

اخبار العالم

اخبار مصر




لا تفوتك
رئيس الوزراء يغادر إلى أديس أبابا للمشاركة فى قمة الاتحاد الأفريقى

رئيس الوزراء يغادر إلى أديس أبابا للمشاركة فى قمة الاتحاد الأفريقى

تشكيل لجنة عليا لمتابعة ضخ الأسطوانات لتفادى أزمة البوتاجاز فى الشتاء.. اجتماع أسبوعى لمراجعة معدلات الطرح.. المصيلحى لـ"اليوم السابع ": التوسع فى خدمة توصيل الغاز الطبيعى ساهم فى تقليل الضغط على البوتاجاز

تشكيل لجنة عليا لمتابعة ضخ الأسطوانات لتفادى أزمة البوتاجاز فى الشتاء.. اجتماع أسبوعى لمراجعة معدلات الطرح.. المصيلحى لـ"اليوم السابع ": التوسع فى خدمة توصيل الغاز الطبيعى ساهم فى تقليل الضغط على البوتاجاز

الأوقاف تواجه الدواعش بالقارة العجوز.. خطة لنشر الوسطية وتدريب دعاة وعقد مؤتمرات بأوربا.. طرح بديل عن تيارات مغتربة ترفض دعم التعايش بالغرب.. نشر المطبوعات وملتقيات نقاشية مشتركة وزيارات متبادلة وخطب بالمساجد

الأوقاف تواجه الدواعش بالقارة العجوز.. خطة لنشر الوسطية وتدريب دعاة وعقد مؤتمرات بأوربا.. طرح بديل عن تيارات مغتربة ترفض دعم التعايش بالغرب.. نشر المطبوعات وملتقيات نقاشية مشتركة وزيارات متبادلة وخطب بالمساجد

مواعيد مباريات اليوم السبت 17 - 11 - 2018 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 17 - 11 - 2018 والقنوات الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة