الإمارات وألبانيا تبحثان أوجه التعاون المشترك

أ ش أ

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، مع وزير خارجية ألبانيا دتميير بوشاتي، أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بن زايد - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - حرص بلاده على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع ألبانيا بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين في جميع المجالات.

من جانبه، أكد وزير خارجية ألبانيا عمق العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات بما يعود بالخير على الشعبين، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات عالميا وما حققته من تقدم رائد على مختلف الأصعدة.

ووقع الوزيران - في ختام اللقاء - على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.