الأمن العام يضبط هاربين من أحكام متنوعة فى حملات أمنية

كتب ــ محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لضبط الهاربين من الأحكام، حيث تم ضبط المحكوم عليه "محمد.أ.أ" مقيم بدائرة مركز شرطة أجا (بالدقهلية)، والصادر ضده (54) حكم حبس (14جزئى، 40 مستأنف) فى قضايا (تبديد)، بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت (58 سنة، و6 أشهر، وقيمة كفالات بقيمة 19300 جنيه).

وأسفرت جهود الحملات الأمنية عن ضبط المحكوم عليه "يوسف.ح.ى" صاحب مخبز، مقيم بدائرة مركز شرطة فوة (بكفر الشيخ)، والمطلوب ضبطه فى (34) حكم حبس (25 جزئى، 9 مستأنف) فى قضايا (تبديد)، بإجمالى عقوبات بالحبس (بلغت 13سنة، وقيمة كفالات 9000 جنيه(.

وتم ضبط المحكوم عليه "عبد التواب .ع.ح" مزارع ، مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس (بكفر الشيخ)، والمطلوب ضبطه في (17) حكم حبس جزئى، فى قضايا (تبديد) ، بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت "7 سنوات" وآخرين .