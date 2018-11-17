الأمم المتحدة: الجولان ذو سيادة سورية والإجراءات الإسرائيلية فيه باطلة ولاغية

نيويورك /أ ش أ/

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على سيادة سوريا على الجولان السورى، معتبرة أن كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلى فيه باطلة ولاغية.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى - حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الجمعة، - إن تصويت الأغلبية الساحقة لمصلحة مشروع القرار حول "الجولان السورى المحتل" رسالة واضحة لإسرائيل بأن احتلالها للجولان أمر مرفوض وينتهك أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي.

وأضاف الجعفرى أن أبناء الجولان السورى المحتل أفشلوا كل محاولات المحتل الإسرائيلى لتهويد الجولان وآخرها إفشالهم ما تسمى انتخابات المجالس المحلية فى الثلاثين من الشهر الماضي.

وأشار المندوب السورى إلى أن التصويت لمصلحة مشروع القرار حول الجولان السورى المحتل يؤكد من جديد رفض الدول الأعضاء استمرار الاحتلال الإسرائيلى للجولان، ويؤكد أيضا أن محاولة إسرائيل ضمه إجراء باطل ولاغ وليس له أى أثر قانوني.

ويذكر الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بالأغلبية الساحقة بسيادة سوريا على الجولان المحتل واعتبار كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلى فيه باطلة ولاغية.