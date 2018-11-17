استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال جثمان الشهيد ساطع النعمانى

كتب محمود عبد الغنى _ تصوير: حسين طلال

يشهد محيط منفذ 35 بمطار القاهرة الدولى، استعدادات مكثفة لوصول، جثمان الشهيد العميد ساطع النعمانى، المقرر وصوله بعد قليل، قادما من لندن ليوراى الثرى إلى مثواه الأخير.

وشهد منفذ 35 بقرية البضائع وصول قيادات المطار كما وصلت سيارة الاسعاف التى من المقرر أن تنقل جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.

ويصل جثمان العميد ساطع النعماني، على متن رحلة مصر للطيران القادمة من لندن رقم 780، بعد إنتهاء كافة الإجراءات من قبل السلطات فى لندن بالتنسيق مع السفارة المصرية هناك.

رحل العميد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضى، فى مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.

يذكر أن العميد ساطع النعمانى كان يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور ، كان قد أصيب فى أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013، وتمعلاجة بعدة دول وعاد لعملة من جديد .