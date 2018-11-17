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إنفوجراف.. 15300 مشروع قومى داخل مصر فى 4 سنوات بتكلفة 3.4 تريليون جنيه

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:25 م
إنفوجراف.. 15300 مشروع قومى داخل مصر فى 4 سنوات بتكلفة 3.4 تريليون جنيه مشروعات - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم
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تأتى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية، كأحد الركائز التى تعتمد عليها فى تطوير مرافق الدولة فى مختلف المجالات، فى إطار خطة التنمية المستدامة، وفيما يلى نعرض إنفوجراف تم إعداده من قبل صفحة "رؤية مصر 2030"، للكشف عن المشروعات القومية التى نفذتها الدولة المصرية منذ عام 2014، وحتى العام الحالى.

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وجاء عدد المشروعات المنفذة 7777 مشروع بتكلفة تصل إلى 1.6 تريليون جنيه، فى حين وصل عدد المشروعات الجارى تنفيذها 3392 مشروع بتكلفة 1.1 تريليون جنيه، على أن تبدأ الدولة فى تنفيذ 4131 مشروعا ضمن المشروعات المخطط تنفيذها، بتكلفة 0.7 تريليون جنيه، ليكون إجمالى عدد المشروعات 15.300 مشروع بتكلفة 3.4 تريليون جنيه.

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