إزالة 17 حالة تعد على الأراضى الزراعية بقرى مركز سوهاج

قال الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز و مدينة سوهاج، من إزالة 17 حالة تعد، على الأراضى الزراعية بعدد من قرى المركز بالمعدات الخاصة بها.

و قال محمد عبدالحميد إمبابى، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة سوهاج فى بيان للمحافظة، أن الحملة كانت بتأمين قوات الأمن، مشيرا إلى أنه جارى تكثيف الحملات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين، وعدم التهاون فى هذا الشأن، و التصدى لظاهرة التعديات بناء على تعليمات المحافظ برصد جميع المخالفات .