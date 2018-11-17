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إزالة 17 حالة تعد على الأراضى الزراعية بقرى مركز سوهاج

السبت، 17 نوفمبر 2018 04:49 م
إزالة 17 حالة تعد على الأراضى الزراعية بقرى مركز سوهاج جانب من الإزالة
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز و مدينة سوهاج، من إزالة 17 حالة تعد، على الأراضى الزراعية بعدد من قرى المركز بالمعدات الخاصة بها.

و قال محمد عبدالحميد إمبابى، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة سوهاج فى بيان للمحافظة، أن الحملة كانت بتأمين قوات الأمن، مشيرا إلى أنه جارى تكثيف الحملات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين، وعدم التهاون فى هذا الشأن، و التصدى لظاهرة التعديات بناء على تعليمات المحافظ برصد جميع المخالفات .

 

 

 

 
 
 

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