أوقاف كفر الشيح يحتفل بالمولد النبوى وصرف 300 جنيه منحة للعاملين بالمديرية

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ: "تقيم مديرية الأوقاف بكفر الشيخ احتفالاً بالمولد النبوى الشريف، غدا الأحد، بمسجد الملك بمدينة كفر الشيخ، بحضور الدكتور إسماعيل طه المحافظ، والمهندس راضى أمين، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، واللواء فريد مصطفى مدير الأمن، واللواء محمد عمار مدير المباحث الجنائية، ولفيف من أبناء المحافظة وأعضاء مجلس النواب، والقيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات الدعوة بالأوقاف".

وأضاف الفقى أن الاحتفال يبدأ عقب صلاة المغرب بتلاوة قرآنية للشيخ قطب الطويل القارئ بالإذاعة والتليفزيون، ويتناول فى كلمته كيفية والاقتداء برسول الإنسانية وكيفية الاحتفال بمولده.

وقال الفقى إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وافق على صرف 300 جنيه منحة لكل العاملين بالمديرية بمناسبة المولد النبوى الشريف، وسيتم صرفها الأسبوع المقبل.

وأضاف الفقى، لـ"اليوم السابع": "تشهد مساجد محافظة كفر الشيخ احتفالات يومية بالمولد النبوى، بإقامة الندوات والأمسيات"، مؤكدا أنه يجب الاقتداء بالرسول فى عبادته فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أنه كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه، نقتدى به فى حبه لأصحابه وفى حرصه عليهم، ونقتدى به فى ثباته على المبدأ، نتخلق بأخلاقه.