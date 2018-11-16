وزير بيئة فنزويلا لـ"أ ش أ": مؤتمر شرم الشيخ للتنوع البيولوجي فرصة لاتخاذ قرارات حاسمة لحماية البيئة

أ ش أ

قال وزير البيئة والموارد الطبيعية الفنزويلي هيريك رانجيل، اليوم الجمعة، إن مؤتمر التنوع البيولوجي في شرم الشيخ هو حدث ضخم ويقدم فرصة للعالم للتقدم خطوة للأمام واتخاذ قرارات حاسمة لحماية البيئة.