وزير بيئة فنزويلا لـ"أ ش أ": مؤتمر شرم الشيخ للتنوع البيولوجي فرصة لاتخاذ قرارات حاسمة لحماية البيئة

قال وزير البيئة والموارد الطبيعية الفنزويلي هيريك رانجيل، اليوم الجمعة، إن مؤتمر التنوع البيولوجي في شرم الشيخ هو حدث ضخم ويقدم فرصة للعالم للتقدم خطوة للأمام واتخاذ قرارات حاسمة لحماية البيئة.
وأضاف رانجيل- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات المؤتمر، أن الجيل الحالي مجبر على التحرك فورا في مجال حماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأشاد الوزير الفنزويلي بتنظيم مصر غير الاعتيادي لمؤتمر التنوع البيولوجي، متوجها بالشكر للحكومة المصرية ومعربا عن أمله في أن تكون شرم الشيخ منصة لمسؤولي وخبراء البيئة لإصال أصواتهم لإحداث تغيير في قضايا حماية الطبيعة.
وأوضح أن التعاون بين مصر وفنزويلا في قضايا البيئة أمر ممكن إلى حد كبير في الوقت الحالي وعلى المدى البعيد أيضا؛ لأن كلاهما يحتاج إلى التكاتف لتحقيق أهدافهما في مجالات البيئة المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن تمويل مشروعات حماية البيئة يظل أزمة بالطبع لكن دائما ستجري محاولات لتخطيها، مضيفا أن مصر وفنزويلا ينبغي أن يتعاونا فيما بينهما ومع دول العالم لتجاوز أزمة التمويل.
وردا على سؤال حول دور الشعب الفنزويلي في القضايا البيئية، قال رانجيل إن الشعب الفنزويلي على دراية بشكل كبير بأهمية البيئة في حياتهم اليومية، مؤكدا أن الحكومة الفنزويلية تعمل دائما على برامج توعية بيئية لإخطار المزيد من الناس بأزماتها وأهميتها في مختلف قطاعات الدولة.
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