وزير النقل يبحث مع سفيرى كوريا الجنوبية وإيطاليا التعاون فى السكك الحديدية والمترو

كتب- رضا حبيشى

عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ثلاثة اجتماعات موسعة مع سفيرى كوريا الجنوبية وإيطاليا ووفود عدد من البنوك والشركات العالمية لبحث أطر التعاون المشترك في قطاع النقل، وذلك بحضور الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، والدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل، والمهندس وجدى رضوان معاون الوزير للسكك الحديدية والمترو.

فى الاجتماع الأول مع السفير الكوري الجنوبي يون تشول ووفد شركةLSIS، تم مناقشة التعاون في مجال البنية الأساية وتحديث نظم الإشارات الكهربائية لبعض خطوط السكك الحديدية، حيث تم التباحث حول مشروع كهربة اشارات المسافة من نجع حمادي إلى الأقصر وكذلك إمكانية قيام الجانب الكوري بتمويل مشروع كهربة الإشارات المسافة من الأقصر الى اسوان كمرحلة ثانية، حيث أوضح الدكتور هشام عرفات أن الوزارة تولي أهمية كبيرة بتحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل الامان والسلامة لمسير القطارات كما تناولت المباحثات التعاون في مجال تحديث وتطوير نظم الاشارات الخاصة بالخط الاول للمترو والدراسات الخاصة بالخط الخامس لمترو الانفاق، حيث أشار الوزير إلى الاهتمام الكبير بمشروعات مترو الانفاق كأحد عناصر منظومة النقل الجماعى داخل القاهرة الكبرى.

وفى اجتماعه مع وفد بنك BAYERN LB الألمانى، استعرض الدكتور هشام عرفات الفرص الاستثمارية في مجال نقل حيث أوضح أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وأن قطاع النقل في مصر يشهد تحديثا وتطويرا في كافة قطاعاته وأنه هناك العديد من مجالات التعاون المشترك سواء في قطاع النقل البحري حيث سيتم انشاء عدد من المحطات متعددة الاغراض بالموانئ البحرية او في مجال الموانىء الجافة والمراكز اللوجستية كما أشار الوزير الى انه هناك فرصا استثمارية في مجال السكك الحديدية مثل مشروع القطار السريع القاهرة الاسكندرية ومشروعات المونوريل السادس من اكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، أكد وفد البنك الألماني أنه سيقوم بدراسة كافة المشروعات الاستمارية في مجال النقل بمصر، وسيدعو عدد من البنوك الألمانية الأخرى أيضا لدراستها لتحديد المشروعات التي يمكن التعاون فيها بين الطرفين.

وخلال الاجتماع الثالث، استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، السفير الإيطالى لدى القاهرة جيامباولو كانتيني

ووفدى شركتى بوسطن العالمية وتيتاجرا الإيطالية، حيث أبدى بدى الجانبان المصرى والإيطالي رغبتهما فى تفعيل نتائج ورشة العمل السابق عقدها بالاسكندرية للتعاون المصري الايطالي ؛ حيث تم بحث أهمية تشغيل خدمات نقل بحري مباشرة من الموانئ المصرية للموانئ الايطالية لدعم حركة التبادل التجاري ونقل الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والسلع سريعة التلف، وتفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمؤسسة الإيطالية القائمة بنطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات بالموانئ الإيطالية لكافة أعضاء مجتمع الميناء وذلك للإستفادة من خبرة الجانب الإيطالى فى هذا الشأن.

كما عرض الجانب الإيطالى ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين للعمل في 4 مجالات رئيسية وهي الإستثمار في المشروعات الكبري بالنقل البحري وتفعيل تشغيل خطوط للسفن السياحية بين الموانئ المصرية والإيطالية ( خطوط ميناء الاسكندرية ) ومشروعات تكنولوجيا المعلومات والنافذة الواحدة لمجتمع الميناء.

وبحث الجانبان فرص التعاون المشترك للحصول علي دعم فني في إطار مبادرات الإتحاد من أجل المتوسط والإتحاد الاوروبي لدعم المشروعات المشتركة بين دول شمال وجنوب المتوسط.

كما أبدى الجانب الايطالي اهتمامه بمتابعة نتائج دراسة المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية حتي 2030للتعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة مستقبلاً وبحث سبل المشاركة في منح الإستثمارات في هذا الشأن.

ثم تباحث الطرفان المصرى والإيطالي حول إمكانية التعاون في مجال السكك الحديدية ومترو الانفاق حيث أوضح الجانب الإيطالى اهتمامه الشديد بهذه المجالات، خاصة فى مجال تصنيع عربات النوم والدخول فى تحالفات بمشروعات خطوط المترو الجديدة.