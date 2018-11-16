وزارة الدفاع الأمريكية تقرر خفض عدد قواتها فى أفريقيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون أفريقيا كانديس تريشت أن قيادة الولايات المتحدة فى أفريقيا قررت خفض قواتها الخاصة المكلفة بمهام مكافحة الإرهاب بنسبة 25 % خلال السنوات المقبلة.
وأضافت المتحدثة - فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، أن عمليات خفض عديد من القوات ستشمل أيضًا 10 % من عدد الجنود الأمريكيين المشاركين فى برامج تدريب عسكرى مع حكومات محلية.
وينتشر حوالى 7200 جندى أمريكى فى عدة دول أفريقية، غالبيتهم فى مناطق القرن الأفريقي، وتحديدًا جيبوتى.
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