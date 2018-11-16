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وزارة الدفاع الأمريكية تقرر خفض عدد قواتها فى أفريقيا

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:12 ص
وزارة الدفاع الأمريكية تقرر خفض عدد قواتها فى أفريقيا وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس
واشنطن (أ ش أ)
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون أفريقيا كانديس تريشت أن قيادة الولايات المتحدة فى أفريقيا قررت خفض قواتها الخاصة المكلفة بمهام مكافحة الإرهاب بنسبة 25 % خلال السنوات المقبلة.

وأضافت المتحدثة - فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، أن عمليات خفض عديد من القوات ستشمل أيضًا 10 % من عدد الجنود الأمريكيين المشاركين فى برامج تدريب عسكرى مع حكومات محلية.

وينتشر حوالى 7200 جندى أمريكى فى عدة دول أفريقية، غالبيتهم فى مناطق القرن الأفريقي، وتحديدًا جيبوتى.

 


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