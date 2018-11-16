نقيب الصيادلة: جهود لسرعة إعادة جثمان الصيدلى ضحية واقعة جازان

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، إنه تلقى اتصالا من رئيس الشركة التى كان يعمل بها الصيدلى المصرى أحمد طه بالمملكة العربية السعودية، والذى أكد بدوره سرعة الانتهاء من إجراءات عودة جثمان الصيدلى، وتشكيل هيئة دفاع من محامين الشركة والاستعانة بمجموعة أخرى سعودية، مشيرا إلى أنه رحب بانضمام محامي مصري لمتابعة سير اجراءات التقاضي.

وأضاف عبيد، فى بيان، أن المملكة العربية السعودية تولى لهذا الحادث اهتمام كبير، وأن لأمر تحت تصرف الشرطة والقضاء، لافتا إلى سرعة ضبط القاتل فى أقل من ساعة.

وتابع: "كما أكد رئيس الشركة على أن الصيادلة المصريين هم شريك اساسي في نجاح الشركة ومدى حرصها على مراعاتهم صحيا وعلميا وماليا، وأن أسرة المتوفى ستكون من مسؤلية الشركة".