نتنياهو يلتقى اليوم نفتالى بنيت لمناقشة تنصيبه وزيراً للدفاع

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "هاارتس" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سيلتقى اليوم الجمعة بنفتالى بنيتت رئيس حزب اسرائيل، بيتنا لمناقشة إسناد له حقيبة وزارة الدفاع عقب استقالة افيجدور ليبرمان الأربعاء الماضى .

وتسلم رسمياً "نتنياهو" أمس الخميس حقيبة وزارة الدفاع بشكل مؤقت لملىء الفراع الذى تركه "ليبرمان" بعد استقالته من الوزارة .

وترجح مصادر دبلوماسية قريبة من "نتنياهو" اسناد الوزارة لـ"بنيت" الذى طالب بأحقية حزبه الذى يمتلك 8 مقاعد بالكنيست بشغل هذا المنصب المهم فى إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن "ليبرمان" لم يعط موقفاً رسمياً بشأن انسحاب حزبه من الائتلاف الحكومى بزعامة بنيامين نتنياهو.

ويشغل حزب إسرائيل بيتنا 5 مقاعد فقط فى الكنيست الإسرائيلى البالغ عدد أعضائه 120 مقعدا، فيما يستحوذ حزب الليكود على 30 مقعدا.