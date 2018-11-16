نتنياهو: إجراء انتخابات مبكرة معناه وصول اليسار الراغب فى السلام مع فلسطين

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يجرى حاليا اتصالات برؤساء الأحزاب المشاركة فى الائتلاف الحكومى الحاكم .

وقالت القناة، أن "نتنياهو" يحاول إقناع رؤساء الأحزاب بعدم اسقاط الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة، مثلما يحاول حزب البيت اليهودى بزعامة نفتالى بنيت الترويج لها فى أعقاب فشل اللقاء الذى جمع بينهما، بعدما طلب "بنيت" تولى منصب وزير الدفاع .

وزعم "نتنياهو"، أن إسقاط الحكومة الحالية سيعطى فرصة لليسار الإسرائيلى لكى يقود الحكومة، مثلما حدث فى عام 92، وما تبعه من إبرام اتفاق "أوسلوا" مع الرئيس الفلسطينى الراحل ياسرعرفات.

وأوضح "نتنياهو"، أن حزب البيت اليهودى هو من سرب شائعة الدعوة لانتخابات مبكرة ، من أجل إرباك الرأى العام الإسرائيلى

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية، ذكرت أن اللقاء الذى جمع بنيامين نتنياهو ونفتالى بنيت رئيس حزب البيت اليهودى الذى طالب بوزارة الدفاع، فشل، وهو ما يعنى انسحاب الحزب من الائتلاف الحكومى والتوجه للانتخابات المبكرة .