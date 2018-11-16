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موقع السياحة الأمريكى Travel Pulse يدعو السائحين لجولة سحرية فى مصر

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 12:44 م
موقع السياحة الأمريكى Travel Pulse يدعو السائحين لجولة سحرية فى مصر مواقع اثرية
كتبت ريم عبد الحميد
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دعا موقع pulse  Travel الأمريكى المعنى بالسياحة والسفر قرائه إلى زيارة مصر وأكد أنها مقصد سحرى بها العديد من العجائب التى يمكن اكتشافها.

 وقال الموقع فى تقريره، إن السياحة فى مصر تشهد صعودا، متوقعا أن تواصل النمو فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن العديد من السائحين لديهم رغبة قوية فى رؤية الاهرامات لكن مصر بها  ما هو أكثر بكثير من هذه العجائب القديمة، فالمشاهد الجميلة فى كافة أنحاء البلاد تجعلها تستحق الاستكشاف عن عمق، وأفضل طريقة لفعل هذا من خلال جولة جماعية سواء مع الأصدقاء أو العائلة أو الانضمام لمجموعة وتكوين صداقات جديدة على طول الطريق.

 وقال كاتب المقال إنه قام مؤخرا بجولة فى مصر مع شركة سنترال هوليدايز الأمريكية بولاية نيوجيرسى على مدار أسبوع، واكتشف الكثير من الطرق للاطلاع على سحر مصر، وتحدث عن الأمان فى مصر، وقال إنه لم يشعر فى أى لحظة خلال رحلته بأنهه غير آمن، فى ظل الإجراءات التى اتخذتها الشركة.

https://www.travelpulse.com/news/tour-operators/a-magical-tour-through-egypt.html

 وأوضح الكاتب أنه قام بزيارة الأهرامات وأبو الهول أكثر المناطق التى تحظى بشعبية فى مصر، إلى جانب القيام برحلة نايل كروز فى نهر النيل من أسوان وحتى الأقصر مرور بكوم إمبو وإدفو، وزيارة المعابد الشهيرة فى الأقصر ومنها معبد الكرنك ووادى الملوك.

 

 

 


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