موجز أخبار 1 ظهرا.. الثلاثاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إعلان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الثلاثاء 20 من نوفمبر عام 2018 ميلادية، الموافق الثانى عشر من شهر ربيع الأول لعام 1440 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربا عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.. فيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الثلاثاء 20 من نوفمبر عام 2018 ميلادية، الموافق الثانى عشر من شهر ربيع الأول لعام 1440 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربا عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

ذكر موقع "جورنال دو كاميرون" الكاميرونى أن عاملا مصريا يعمل فى موقع بناء الاستاد الأوليمبى فى الكاميرون توفى بعد يوم من إصابته فى حادث رافعة.

أقيمت صلاة الغائب على روح المواطن السعودى جمال خاشقجى، عقب صلاة الفجر فى المسجد النبوى الشريف، وأيضا عقب صلاة الجمعة فى المسجد الحرام، وفى مقاطع فيديو تم تداوله، ظهر صلاح خاشقجى، نجل المواطن السعودى الراحل وهو يؤدى الصلاة على والده.

قرر مجلس نواب الشعب التونسى عقد جلسة مساءلة، الإثنين المقبل، لوزيرى الداخلية هشام الفوراتى والعدل حاتم الجموسى، لبحث خفايا الجهاز السرى لإخوان تونس.

كانت حركة "نداء تونس" قد اتهمت حركة "النهضة" الإخوانية، بـ"المشاركة فى انقلاب على الديمقراطية"، من خلال التعديل الوزارى الذى أعلنه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 8 شائعات انتشرت خلال 8 أيام .

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول بدء وزارة التضامن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى أوضحت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تعطل أجهزة قسطرة القلب بمعهد القلب القومى، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم تعطل أى من أجهزة القسطرة بالمعهد، وأن المعهد يعمل بكامل طاقته، ويستقبل حالات القسطرة بشكل طبيعى، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء وزارة التربية والتعليم مجانية التعليم، وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادى فى المدارس الحكومية.

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لم يتم المساس بمجانية التعليم، باعتبارها حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مشددةً على اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكل مواطن مصرى على حد سواء، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ثلاثة اجتماعات موسعة مع سفيرى كوريا الجنوبية وإيطاليا ووفود عدد من البنوك والشركات العالمية لبحث أطر التعاون المشترك في قطاع النقل، وذلك بحضور الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، والدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل، والمهندس وجدى رضوان معاون الوزير للسكك الحديدية والمترو.

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفوز مصر، ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالمركز الأول والدرع الذهبية في مسابقة الابتكار الإداري، التي نظمتها المنظمة الإفريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة 39 للمؤتمر العام للمنظمة، التي عقدت في بوتسوانا، نوفمبر الجاري، من خلال قيام الوفد المصري برئاسة المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، بعرض "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات".

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد فرض الحكومة ضرائب على أرباح البورصة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

في بيان رسمي أصدره مجلس الوزراء ، اليوم الجمعة، أعلن خلاله إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتشكل برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والتضامن الاجتماعي، والعدل، وشئون مجلس النواب، والداخلية، بالإضافة إلى المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون الاعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة، ولوزير الخارجية أن يدعو من يراه من الوزراء ورؤساء الجهات المشار اليها، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال حقوق الانسان.