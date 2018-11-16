منتخب مصر يحصد 6 ميداليات ببطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

حقق المنتخب المصري 6 ميداليات، في أول أيام منافسات الرجال ببطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين، المقامة حاليا في مدينة الأقصر.

ومن المقرر أن تنتهي المنافسات غدا الجمعة، وهو اليوم الذي سيشهد استكمال منافسات الرجال وتحديد المراكز، يعقبه حفل الختام.

وحقق اللاعب محمد رمضان 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وبرونزيتين، بينما حقق خالد على ميدالية ذهبية وأخرى فضية، في حين كان التفوق من نصيب منتخب روسيا برصيد 9 ميداليات، بواقع 5 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزيتين.

كما حقق منتخب الهند 4 ميداليات، بواقع ثلاث ذهبيات وفضية واخدة، بينما حقق المنتخب الإيراني 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وبرونزيتين.