مقتل مسن وزوجتة فى ظروف غامضة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تكثفأجهزة الأمن بالدقهلية جهودها ، لكشف غموض العثور على مسن وزوجتة مقتولين داخل منزلهم بقرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس .

تلقى اللواء محمد حجي ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش ، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من أهالي قرية ميت طريف ، للرائد أبو العزم فتحي ، رئيس مباحث دكرنس بالعثور على جثتي زوجين داخل منزلهما ، وعلى الفور انتقل العقيد محمد الحسيني ، رئيس فرع البحث الجنائي لشرق الدقهلية، والعميد أحمد شوقي رئيس المباحث الجنائية، وقيادات البحث الجنائي بمديرية الأمن و ضباط وحدة مباحث دكرنس، إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع كل من " عادل المهدي علي يوسف 52 سنة " عامل ، وزوجته " فاتن عبد العزيز على المرسي 45 سنة " ربة منزل، داخل شقتهما بقرية ميت طريف، وكشفت المعاينة الأولية إصابة الزوجة ،بعيار نارى في العين ، تسبب فى مصرعها في الحال، وإصيب الزوج بنزيف في المخ ، إثر ضربه بلوح خشبي أدى إلى مصرعه، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثتين إلى المستشفى لتشريحهما وبين سبب الوفاة واستكمال الإجراءات القانونية وسرعة ضبط الجناة ، ورجحت الأجهزة الأمنية إلى السرقة هي السبب وراء الحادث.