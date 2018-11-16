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مقتل أكثر من 40 حوثيا خلال الـ48 ساعة الماضية فى صعدة باليمن

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 06:48 م
مقتل أكثر من 40 حوثيا خلال الـ48 ساعة الماضية فى صعدة باليمن الحوثيين - أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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قُتل أكثر من 40 عنصرا من ميليشيا الحوثى، بينهم قيادات بارزة، خلال الـ48 ساعة الماضية، جراء معارك مع قوات الجيش اليمنى والتحالف العربى فى محافظة صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الجمعة، عن قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثى قوله: إن أكثر من 40 عنصراً حوثيا من بينهم قيادات بارزة، قُتلوا خلال الـ48 ساعة الماضية خلال معارك بمحيط مركز مديرية باقم شمال غرب محافظة صعدة، إلى جانب سقوط عدد من الجرحى فى صفوف الميليشيات.

وأشاد الحارثي، بالدور الفاعل لطيران التحالف العربي، خاصة طائرات الأباتشى التى دمّرت تعزيزات الميليشيات الحوثية ودكت تحصيناتها وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

 

 


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