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معهد الاقتصاد بـ6 أكتوبر ينظم ندوة عن الرياضة وبناء الإنسان بحضور العامرى فاروق

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 08:41 م
معهد الاقتصاد بـ6 أكتوبر ينظم ندوة عن الرياضة وبناء الإنسان بحضور العامرى فاروق العامرى فاروق
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يعقد معهد أكتوبر العالى للاقتصاد والعلوم السياسية بمدينة الثقافة والعلوم بالسادس من أكتوبر، ندوة تثقيفية ضمن فعاليات موسمه الثقافي، ظهر الاثنين المقبل، الموافق 19 نوفمبر، حول "الرياضة وبناء الإنسان المصري: رؤى سياسية واقتصادية"، بحضور الدكتور محمد شوقى العنانى، عميد المعهد، ونخبة من أساتذة  وطلاب الجامعات وكوكبة من الشخصيات العامة والكوادر الرياضية والسياسية والحزبية والإعلامية.

 

ومن المقرر أن يحاضر فى الندوة التثقيفية، الوزير العامرى فاروق وزير الشباب والرياضة الأسبق، ونائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، حيث يستعرض فى محاضرته جدوى الاهتمام ببناء الإنسان المصري، والمحاور المؤثرة على الشخصية المصرية، وكيف يتحقق بناء الإنسان المصري، وما دور الرياضة فى بناء الإنسان المصرى.

 

ويذكر أن العامرى فاروق، وزير الرياضة الأسبق، ورئيس لجنة بناء الإنسان بحزب مستقبل وطن، أكد أن أهم محاور التنمية المستدامة لمصر هو بناء الإنسان المصرى والذى يرتكز على الرياضة والتعليم والصحة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى مع بداية الفترة الرئاسية الثانية، مشيرا إلى إن أمانة اللجان المتخصصة بالحزب، قدمت ملفات عديدة فى كافة القطاعات تفيد النواب فى جهودهم نحو بناء الإنسان المصري.


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العامرى فاروق

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