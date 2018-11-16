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معسكر إيواء وبطاطين وصرف إعاشات لإغاثة المتضررين من السيول بأسيوط.. صور

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:09 م
معسكر إيواء وبطاطين وصرف إعاشات لإغاثة المتضررين من السيول بأسيوط.. صور إغاثة متضررى السيول بأسيوط
كتب مدحت وهبة
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وجهت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مديرية التضامن بأسيوط بالتوجه فورا إلى المناطق المتضررى من السيول ،حيث وقعت  بعض المناطق بأسيوط تحت تأثير سيول التى تسببت في انهيار كلى لـ 42 منزلاً بعزبة سعيد تحت الجبل بأبنوب.
 
 
وتوجهت مديرية التضامن على الفور وقدمت كافة المساعدات اللازمة للأسر؛ حيث أنشأت معسكرا للإيواء تكون من 17 خيمة، فيما تم توزيع 400 بطانية وفرش للخيام بالأسرّة والمراتب، وصرفت المديرية 100 جنيه إعاشة لكل فرد فى كل أسرة مضارة. 
 
 
ونسقت مديرية التضامن مع الجمعيات الأهلية أيضا، حيث نسقت مع بنك الطعام ومؤسسة الإغاثة والطوارئ وستصل المساعدات اليوم من ملابس وغذاء وأغطية، كما نسقت مع جمعية الأورمان وتم توزيع ألحفة، ومع مصر الخير تم توزيع بطاطين وكراتين سلع غذائية.
 
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