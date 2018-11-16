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"مصر للطيران": إقلاع طائرة الشهيد ساطع النعمانى من لندن لنقله إلى القاهرة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:02 م
"مصر للطيران": إقلاع طائرة الشهيد ساطع النعمانى من لندن لنقله إلى القاهرة ساطع النعمانى - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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أكدت شركة مصر للطيران، مساء اليوم الجمعة، أن جثمان الشهيد العميد ساطع النعمانى، سيصل القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، ليوارى الثرى إلى مثواه الأخير.

 

وأشارت الشركة، إلى أنه تم إقلاع الطائرة التى تقل الجثمان من مطار لندن، على أن يصل الجثمان إلى أرض الوطن فجر الغد.

 

ورحل العميد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضى، فى مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.

 

يذكر أن العميد ساطع النعمانى كان يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، كان قد أصيب فى أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013، وتم علاجه بعدة دول وعاد لعمله من جديد .


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

الشهداء

رحم الله شهداء وطني وكل من مات في سبيل الدفاع عن تراب مصر العزيز

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