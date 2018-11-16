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مصرع 9 أشخاص جراء العاصفة الإعصارية "غاجا" جنوب الهند

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 10:26 ص
مصرع 9 أشخاص جراء العاصفة الإعصارية "غاجا" جنوب الهند عاصفة - أرشيفية
وكالات الأنباء
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لقى 9 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون جراء اجتياح العاصفة الإعصارية غاجا ولاية تاميل نادو جنوب الهند، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية فى بيان إن العاصفة الإعصارية الشديدة القوة عبرت سواحل ولايتى (تاميل نادو) و (بودوتشيري) فى منطقتى (ناغاباتينام) و (فيدارانيام) مصحوبة برياح تتراوح سرعتها بين 100 و 110 كيلومترات فى الساعة قبل أن تصل إلى 120 كيلومترا فى الساعة فى وقت مبكر من صباح اليوم.

وطلبت السلطات المحلية من السكان البقاء فى أماكن آمنة كما دعت الصيادين إلى تجنب الخروج إلى البحر وأصدرت أوامر بإغلاق المدارس والجامعات اليوم، وتوقع رجال الأرصاد أن تخف قوة العاصفة الإعصارية خلال الساعات القادمة أثناء تحركها غربًا.


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