مصرع عامل صدمته سيارة مسرعة أثناء عبور الطريق الصحراوى بالبحيرة

لقى عامل مصرعة، إثر اصطدامه بسيارة مسرعة أثناء عبور طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 115 طريق الخدمات تجاه الإسكندريه .

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور أحمد س أ ح 54 سنة عامل، مقيم قرية دمشلى مركز كوم حماده للطريق المشار إليه، اصطدمت به سيارة ملاكى قيادة رح ج 30 سنة سائق، ومقيم بالعامرية الإسكندرية، ما أدى لإصابته ووفاته .

تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى وادى النطرون العام، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة