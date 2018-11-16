مركب الدوحة.. قصيدة وهاشتاج يرصدان خطايا تنظيم الحمدين فى قطر

كتب محمد عبد العظيم

شارك عدد كبير من المتابعين فى الوطن العربى فى هاشتاج "مركب الدوحة، من أجل الكشف عن الخطايا والسلبيات التى يرتكبها تنظيم الحمدين القطرى، من خلال التأكيد على أن ما يقوم به نظام تميم سوف يؤدى إلى سقوط قطر فى النهاية.









وأكد المشاركون فى هذا الهاشتاج أن تنظيم الحمدين مجرم وخبيث، ولم يبق أى إرهابى على وجه الأرض إلا ودعمه لينشر التطرف ويزعزع أمن واستقرار الدول الخليجية والعربية، مع التأكيد على أن نظام تميم أصبح خاطفا للدوحة، وعليه أن يستسلم ويسلم المركب ومن بداخله إلى أيدى أهله، بالإضافة إلى أنه تم نشر قصيدة "مركب الدوحة" للشاعر جابر الغفرانى التى تكشف أفعال حكام قطر.











