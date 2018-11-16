video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 09:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مركب الدوحة.. قصيدة وهاشتاج يرصدان خطايا تنظيم الحمدين فى قطر

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:51 م
مركب الدوحة.. قصيدة وهاشتاج يرصدان خطايا تنظيم الحمدين فى قطر تميم بن حمد
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

شارك عدد كبير من المتابعين فى الوطن العربى فى هاشتاج "مركب الدوحة، من أجل الكشف عن الخطايا والسلبيات التى يرتكبها تنظيم الحمدين القطرى، من خلال التأكيد على أن ما يقوم به نظام تميم سوف يؤدى إلى سقوط قطر فى النهاية.

1
 
2
 

وأكد المشاركون فى هذا الهاشتاج أن تنظيم الحمدين مجرم وخبيث، ولم يبق أى إرهابى على وجه الأرض إلا ودعمه لينشر التطرف ويزعزع أمن واستقرار الدول الخليجية والعربية، مع التأكيد على أن نظام تميم أصبح خاطفا للدوحة، وعليه أن يستسلم ويسلم المركب ومن بداخله إلى أيدى أهله، بالإضافة إلى أنه تم نشر قصيدة "مركب الدوحة" للشاعر جابر الغفرانى التى تكشف أفعال حكام قطر.

4
 
3

 

5
 

 

6
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لبنانيون ينظمون مظاهرة أمام سفارة الدوحة ببيروت لرفض تطبيع قطر مع إسرائيل

محمد أبو حامد: العلاقات الاقتصادية والأمنية بين قطر وإسرائيل تؤكد التطبيع

منظمتان حقوقيتان تتهمان قطر باختفاء خالد الهيل.. وتؤكد: تم إعدامه بسجون الدوحة

قطر

اخبار قطر

ترند تويتر

مركب الدوحة




لا تفوتك
القوى العاملة: الثلاثاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

القوى العاملة: الثلاثاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

مصرع عامل مصرى فى الكاميرون أثناء إنشاء أحد ملاعب كأس الأمم الأفريقية

مصرع عامل مصرى فى الكاميرون أثناء إنشاء أحد ملاعب كأس الأمم الأفريقية

فى أول ندوة مع صحيفة مصرية منذ تولى منصبه.. سفير اليابان لـ«اليوم السابع»: إصلاحات القاهرة الاقتصادية شجاعة.. ماساكى نوكى يؤكد: شركاتنا مهتمة بالسوق المصرى وإمكانياته.. واستقرار مصر ورخاؤها يصب فى مصلحة العالم

فى أول ندوة مع صحيفة مصرية منذ تولى منصبه.. سفير اليابان لـ«اليوم السابع»: إصلاحات القاهرة الاقتصادية شجاعة.. ماساكى نوكى يؤكد: شركاتنا مهتمة بالسوق المصرى وإمكانياته.. واستقرار مصر ورخاؤها يصب فى مصلحة العالم

"وحشونا الحبايب" الحلقة الأولى.. بين المرض والاكتئاب والاعتزال والحجاب كيف يقضى النجوم الغائبون أوقاتهم؟.. كيف تأثرت سهير البابلى بنصائح الشعراوى؟.. وأسرار عزلة شريفة فاضل.. لماذا ابتعدت البسكوتة شويكار؟

"وحشونا الحبايب" الحلقة الأولى.. بين المرض والاكتئاب والاعتزال والحجاب كيف يقضى النجوم الغائبون أوقاتهم؟.. كيف تأثرت سهير البابلى بنصائح الشعراوى؟.. وأسرار عزلة شريفة فاضل.. لماذا ابتعدت البسكوتة شويكار؟

فيديو.. "هاتريك" يفصل نيمار عن وصافة بيليه التاريخية مع البرازيل

فيديو.. "هاتريك" يفصل نيمار عن وصافة بيليه التاريخية مع البرازيل

للفلاحين فقط.. 10 نصائح مهمة من "الفاو" للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان

للفلاحين فقط.. 10 نصائح مهمة من "الفاو" للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة