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ووفرت 253,294 فرصة عمل..

مدير جهاز تنمية المشروعات بالدقهلية: مولنا 122 ألف مشـروع بـ2.8 مليار جنيه

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:21 م
مدير جهاز تنمية المشروعات بالدقهلية: مولنا 122 ألف مشـروع بـ2.8 مليار جنيه محافظ الدقهليه
الدقهلية شريف الديب
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اكد أيمن موسي مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بالدقهلية، لـ"اليوم السابع" ان الجهاز يعمل من  خلال 33 فرع تغطى كافة محافظات الجمهورية، و ملحق بهذه الفروع مجمعات خدمات تعمل بنظام الشباك الواحد وتتيح للمتقدمين سرعة الحصول على القروض، وإنهاء الأوراق المطلوبة والحصول على خدمات استصدار التراخيص والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، وتقديم الخدمات الغير المالية للمشروعات، بالإضافة إلى خدمات التدريب وريادة الأعمال.
 
و أشار إلى أن فرع محافظة الدقهلية هو أحد هذه الفروع ويقوم بتقديم حزمة من الخدمات على أرض المحافظة،  حيث قام الجهاز منذ عام 1992 حتى 30 سبتمبر بتمويل العديد من المشروعات  في نطاق المحافظة، وبلغ إجمالي التمويل المتاح كقروض 2.8  مليار جنيه حيث مـولـت قرابة 122 الف مشـروع صغيـر ومتنـاهـي الصـغـر، وو فرت 253,294 فرصة عمل ومنح بإجمالي تمويل 215.4 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنيه الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة وفرت  31,454 فرصة عمل. 
 
و في مجال الخدمات الغير مالية يقوم جهاز بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم حزمه من الخدمات الغير ماليه تشمل التسويق والتدريب وتقديم الدعم الفني وتقديم النماذج الاسترشادية لدراسات الجدوى للمشروعات الصناعية وإتاحة فرص للمستفيدين لتسويق منتجاتهم عن طريق إقامة المعارض داخل المحافظات والمعرض المركزي بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة وكذلك المشاركة في المعارض الخارجية.

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