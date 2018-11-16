محافظ دمياط :اقامة غرفة تحكم بلوف بالعنانية ضمن مشروع خط غاز "نورس / الجميل "

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط نجاح مساعي المحافظة في الحصول على موافقة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على قيام شركة بترول بلاعيم بإنشاء غرفة تحكم بلوف رقم 6 على مساحة2912م٢ بحوض المنشية و حوض النخيل بناحية العنانية وذلك تنفيذا لخطة الدولة في رفع معدلات الانتاج.

وأضحت عوض ،فى تصريحات صحفية ، أن مشروع "إنشاء خط الغاز " نورس / الجميل " من المشروعات القومية التي تهدف لرفع عجلة التنمية وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية .