video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف اليوم لافتتاح أحد المساجد

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:15 ص
محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف اليوم لافتتاح أحد المساجد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

يقوم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صباح اليوم الجمعة، بزيارة إلى محافظة الدقهلية، يستقبله فيها الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بمكتبه، ويبحث محافظ الدقهلية مع وزير الأوقاف عددًا من الموضوعات المتعلقة بهيئة الأوقاف والدعوة بالمحافظة، ويشهد اللقاء الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

 

وسيقوم وزير الأوقاف يرافقه محافظ الدقهلية بافتتاح أحد المساجد بإحدى قرى مركز السنبلاوين، كما سيؤدي وزير الأوقاف صلاة الجمعة بأحد المساجد بإحدى قرى المحافظة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف: توزيع شنط السلع الأساسية على الفقراء من خلال المساجد

وزير الاوقاف

الدقهليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة