محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف اليوم لافتتاح أحد المساجد

يقوم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صباح اليوم الجمعة، بزيارة إلى محافظة الدقهلية، يستقبله فيها الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بمكتبه، ويبحث محافظ الدقهلية مع وزير الأوقاف عددًا من الموضوعات المتعلقة بهيئة الأوقاف والدعوة بالمحافظة، ويشهد اللقاء الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وسيقوم وزير الأوقاف يرافقه محافظ الدقهلية بافتتاح أحد المساجد بإحدى قرى مركز السنبلاوين، كما سيؤدي وزير الأوقاف صلاة الجمعة بأحد المساجد بإحدى قرى المحافظة.