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محافظ الدقهلية فى زيارة مفاجئة لدماص وأتميدة بميت غمر

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 04:57 م
محافظ الدقهلية فى زيارة مفاجئة لدماص وأتميدة بميت غمر خلال الجوله
الدقهلية شريف الديب
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قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم بزيارة مفاجئة لقريتى دماص وأتميدة التابعتين لمركز ميت غمر رافقه خلالها اللواء أحمد رأفت السكرتير المساعد للمحافظة.

 

تفقد المحافظ مجمع الخدمات بدماص للتعرف على الحالة الإنشائية له على الطبيعة ومدى قيامه بالدور المنوط به فى تقديم وتوفير الخدمات للمواطنين، ووعد المواطنين بتوفير جميع الخدمات اللازمة، كما تفقد شوارع القرية لتقييم حالة النظافة بها. 

 

كذلك تفقد شاروبيم قرية أتميدة ورافقه فيها المحاسب محمد المرشدى عضو مجلس النواب، وأشاد محافظ الدقهلية بمستوى النظافة الذى شاهده هناك، وأكد لرئيس الوحدة المحلية على دعمه الكامل لجهود الوحدة المحلية وطالبه بتعيين عدد إضافى من عمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضارى الذى وصلت إليه القرية، ثم تفقد المحافظ مركز الشباب بأتميدة. 

 

وأكد شاروبيم على أنه لا يدخر جهدا فى الذهاب إلى جميع قرى ومدن المحافظة للتعرف بنفسه على مطالب واحتياجات أبنائها، وأنه يبذل كل جهد لتحقيق آمال وتطلعات أبناء الدقهلية.

 

 
 
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