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محافظ البحر الأحمر يترأس اجتماعًا لتوقيع اتفاقية مجلس الأعمال المصرى الصربى

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:57 م
محافظ البحر الأحمر يترأس اجتماعًا لتوقيع اتفاقية مجلس الأعمال المصرى الصربى جانب من تراس المحافظ لاجتماع المستثمرين المصريين والصربيين
البحر الأحمر - عماد عرفة
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ترأس اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، اجتماع لتوقيع اتفاقية مجلس الأعمال المصرى الصربى، بأحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسي علم، بحضور دراجان بالما رئيس المجلس النيابي الصربي. 
 
رحب محافظ البحر الأحمر برئيس المجلس النيابي الصربي دراجان بالما ، مقدماً له الشكر مرة أخري علي سرعة القدوم إلي مصر والبحر الأحمر لتوقيع اتفاقية مجلس الأعمال. 
 
كما قدم المحافظ الشكر الي عمدة ياجودينا علي الحضور والوفد المرافق لهم ، متمنياً لهم قضاء وقت ممتع داخل محافظة البحر الأحمر طوال فترة الإقامة .
 
كما اكد  المحافظ أنه سيتم الاتفاق علي تحديد التوقيتات لعقد الإجتماعات سواء داخل مصر أو صربيا علي مستوي مجلس الأعمال أو المستوي الذي تم تحديده في اتفاقية التوأمة التي تم توقيعها في ياجودينا ، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مدينتي مرسي علم وياجودينا مؤكداً علي ضرورة استغلال العلاقات التاريخية القديمة بين مصر وصربيا .
 
واعلن محافظ البحر الاحمر علي ان انعقاد  اجتماع رسمي آخر بالغردقة بين رجال الأعمال بمدينة الغردقة ورجال الأعمال بصريبا بحضور بعض المسؤولين من الحكومة المصرية جاءوا من القاهرة خصيصاً لمقابلة دراجان بالما رئيس المجلس النيابي الصربي واعضاء الوفد المرافق له .
 
ومن جانبه أكد رئيس المجلس النيابي الصربي على ضرورة تعزيز العلاقات المصرية الصربية وخاصة في مدينة مرسي علم بالبحر الأحمر ، من خلال مطالبة الشركات السياحية الصربية بزيادة أعداد السائحين من ياجودينا الي البحر الاحمر وأيضا العمل علي إنشاء شركات مصرية صربية في كلا من البلدين .
 
كما قدم رئيس المجلس النيابي الصربي الشكر الي محافظ البحر الأحمر علي اقتراح انشاء مجلس الأعمال بين رجال الأعمال المصريين والصربيين ، والتي سيكون لها أهمية كبيرة لدي صربيا وسيكون لها مردود قوي ، مشيراً إلي ضرورة الاتفاق علي الاحتياجات الضرورية والمطلوبة بين البلدين .
 
واضاف بالما بأن سيتواجد أكثر من مائة رجل أعمال صربي بمجلس الأعمال من الذين لديهم خبرات كبيرة في جميع المجالات بالعديد من الدول الأوروبية ، ليكون مجلس أعمال لديه علاقات كبيرة تليق ببلدين كبيرين مثل مصر وصربيا. 
 
كما تم تنظيم ورشة عمل للترويج لزيادة التبادل التجاري وفرص الاستثمار المشترك بين البلدين بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ودراجان بالما رئيس المجلس النيابي الصربي. 
 
واكد المحافظ خلال ورشة العمل على ضرورة بحث كافة الفرص المتاحة للتوسع والشراكه والاستثمار التي ينقاشها رجال الأعمال الصربيين 
 
كما وجه عبدالله علي  رجال الأعمال المصريين المشاركين في ورشة العمل بضرورة التركيز على المشروعات الحيوية والمطلوبة للجانب المصري .
 
وقال عبد الله ان الهدف الرئيسي من هذه الورشة هو تشجيع وتسهيل الإجراءات الهادفة الى تعزيز وتنمية التبادل والتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
 
وفي ختام الورشة أكد محافظ البحر الأحمر على أن هذه الورشة تشكل نقطة إنطلاق للبدء في العمل الجاد والاستثمار بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الصربيين لخلق فرص إستثمارية جادة في البلدين ، ومشيرا إلي أن هذا التعاون يأتي تحت مظلة اتفاقية التوأمة التي تم التوقيع عليها في مدينة ياجودينا الشهر الماضي.
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