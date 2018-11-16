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"لص الشقق" بالبساتين يعترف بارتكاب 6 وقائع: "بكسر كالون الشقة لسرقة الأجهزة"

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 03:00 ص
"لص الشقق" بالبساتين يعترف بارتكاب 6 وقائع: "بكسر كالون الشقة لسرقة الأجهزة" صورة أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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اعترف عاطل، تم القبض عليه بدائرة قسم شرطة البساتين، بتفاصيل نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة الشقق السكنية، بدائرة القسم، مؤكدا ارتكابه 6 وقائع سرقة.

وأضاف المتهم فى اعترافاته، أنه يحدد الشقة التى يريد سرقتها، ومن ثم يتوجه إليها بعد التأكد من عدم تواجد أصحابها، ويقوم بكسر كالون باب الشقة وفتحه والاستيلاء على أى أجهزة الكترونية.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من عامل يفيد اكتشافه سرقة شاشة من داخل شقته، واكتشافه وجود كسر فى كالون باب الشقة.

بالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ك.ا" 28 سنة عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باسلوب كسر كالون باب الشقة، وبتطويل مناقشته اعترف بارتكاب 6 وقائع سرقة بنفس الاسلوب.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأصدرت قرارا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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