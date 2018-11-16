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قافلة طبية من مركز أورام المنصورة بقرية كوم الدربى تكشف على 300 سيدة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 10:16 م
قافلة طبية من مركز أورام المنصورة بقرية كوم الدربى تكشف على 300 سيدة قافله طبيه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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نظم مركز الأورام بجامعة المنصورة اليوم، حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بقرية كوم الدربى، فى إطار الدور التوعوى الذى يقوده لتفعيل أهمية دور الاكتشاف المبكر للأورام ، والتى نظمها المركز  تحت رعاية الدكتور اشرف عبد الباسط قائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، و الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، و تنمية البيئة و الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، و الدكتور محمد حجازى مدير مركز الأورام بالتعاون مع مركز شباب كوم الدربى و لجنة التواصل المجتمع، و إدارة مسجد مالك الملك .
 
حيث قام الدكتور إسلام هانئ  مدرس جراحة الاورام و الدكتور محمد عبد الغفار بتقديم محاضرات توعوية عن سرطان الثدي، و طرق الكشف المبكر ، كما تم توقيع الكشف الطبى على أكثر من 300 سيدة بواسطة الفريق الطبى وتحويل 76 لإجراء فحص بأشعة ماموجرام.

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