قافلة طبية من مركز أورام المنصورة بقرية كوم الدربى تكشف على 300 سيدة

الدقهلية شريف الديب

نظم مركز الأورام بجامعة المنصورة اليوم، حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بقرية كوم الدربى، فى إطار الدور التوعوى الذى يقوده لتفعيل أهمية دور الاكتشاف المبكر للأورام ، والتى نظمها المركز تحت رعاية الدكتور اشرف عبد الباسط قائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، و الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، و تنمية البيئة و الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، و الدكتور محمد حجازى مدير مركز الأورام بالتعاون مع مركز شباب كوم الدربى و لجنة التواصل المجتمع، و إدارة مسجد مالك الملك .

حيث قام الدكتور إسلام هانئ مدرس جراحة الاورام و الدكتور محمد عبد الغفار بتقديم محاضرات توعوية عن سرطان الثدي، و طرق الكشف المبكر ، كما تم توقيع الكشف الطبى على أكثر من 300 سيدة بواسطة الفريق الطبى وتحويل 76 لإجراء فحص بأشعة ماموجرام.