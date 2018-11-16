غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة للمرور، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظتى الجيزة والقاهرة، بتنفيذ غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين للقادم من محافظتى الجيزة والقاهرة، على أن يتم ترك حارة مرورية للسماح بحركة السيارات فى كلا الاتجاهين، وذلك لإجراء أعمال صيانة "الفواصل المعدنية وتجديد طبقة الأيبوكسى"، لرفع كفاءة الكوبرى وتسهيل حركة المرور، وتخصيص كوبرى "6 أكتوبر" كمحور بديل إذا اضطرت الشركة لغلق الكوبرى بشكل كلى.

وأوضحت المحافظة، أن يتم تنفيذ الأعمال على مرحلتين الأولى تبدأ فى الساعة الــ1 صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة الـ6 من صباح الأحد المقبل، والمرحلة الثانية تبدأ الساعة الــ1 صباح الجمعة الموافق 23/11/2018 وحتى الساعة الـ6 من صباح الأحد الموافق 25/11/2018.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الإدارة العامة لمرور الجيزة، وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة باتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل حركة المرور ورفع أية إشغالات قد تعوق مرور السيارات فى طريقها للمحاور البديلة، ونشر الخدمات المرورية وتركيب اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى السيارات فى الاتجاهات الجديدة .

وناشد المحافظ المواطنين من المارة وقائدى السيارات بضرورة الالتزام بالإرشادات وتعليمات لجان المرور لتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات