video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 12:05 ص
غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد كوبرى الجلاء - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة للمرور، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظتى الجيزة والقاهرة، بتنفيذ غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين للقادم من محافظتى الجيزة والقاهرة، على أن يتم ترك حارة مرورية للسماح بحركة السيارات فى كلا الاتجاهين، وذلك لإجراء أعمال صيانة  "الفواصل المعدنية وتجديد طبقة الأيبوكسى"، لرفع كفاءة الكوبرى وتسهيل حركة المرور، وتخصيص كوبرى "6 أكتوبر" كمحور بديل إذا اضطرت الشركة لغلق الكوبرى بشكل كلى.

 

وأوضحت المحافظة، أن يتم تنفيذ الأعمال على مرحلتين الأولى تبدأ فى الساعة الــ1 صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة الـ6 من صباح الأحد المقبل، والمرحلة الثانية تبدأ الساعة الــ1 صباح الجمعة الموافق 23/11/2018 وحتى الساعة الـ6 من صباح الأحد الموافق 25/11/2018.

 

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الإدارة العامة لمرور الجيزة، وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة باتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل حركة المرور ورفع أية إشغالات قد تعوق مرور السيارات فى طريقها للمحاور البديلة، ونشر الخدمات المرورية وتركيب اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى السيارات فى الاتجاهات الجديدة .

 

وناشد المحافظ المواطنين من المارة وقائدى السيارات بضرورة الالتزام بالإرشادات وتعليمات لجان المرور لتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة الجيزة تقرر غلق كوبرى الجلاء فى الاتجاهين جزئيا للصيانة

المرور يغلق كوبرى الجلاء 3 أيام من 1 لـ 6 صباحا بسبب إصلاح الفواصل

محافظة القاهرة: الانتهاء من أعمال تطوير كوبرى الجلاء

الجيزة

كوبري الجلاء

اخبار مصر

المرور




لا تفوتك
وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة