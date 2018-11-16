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غدًا.. قطع الكهرباء عن 12 منطقة فى قنا لإجراء أعمال صيانة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 06:30 ص
غدًا.. قطع الكهرباء عن 12 منطقة فى قنا لإجراء أعمال صيانة قطع الكهرباء - أرشيفية
قنا – وائل محمد
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أعلن قطاع كهرباء قنا غرب، أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائى، غدًا السبت، عن 12 منطقة.

 

والمناطق هى: "المخبز الآلى – السجل المدنى – عمارات المخبز الآلى الحميدات – الشباب والرياضة – شارع الأقصر – سوق ليبيا – شارع 23 يوليو من ميدان الساعة حتى الكنيسة - مجمع المحاكم – منطقة السنترال القديمة والجديدة – شارع الجميل – حوض 10 – شارع سفينة"، غدا السبت من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحا.

 

وسيعود التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.


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