غدًا.. قطع الكهرباء عن 12 منطقة فى قنا لإجراء أعمال صيانة

قنا – وائل محمد

أعلن قطاع كهرباء قنا غرب، أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائى، غدًا السبت، عن 12 منطقة.

والمناطق هى: "المخبز الآلى – السجل المدنى – عمارات المخبز الآلى الحميدات – الشباب والرياضة – شارع الأقصر – سوق ليبيا – شارع 23 يوليو من ميدان الساعة حتى الكنيسة - مجمع المحاكم – منطقة السنترال القديمة والجديدة – شارع الجميل – حوض 10 – شارع سفينة"، غدا السبت من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحا.

وسيعود التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.