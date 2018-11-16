غدا.. طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا .

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة العظمى 25 والصغرى 16 ، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 ، ومطروح العظمى 23 والصغرى 17 ، وسوهاج العظمى 26 والصغرى 13 ، وقنا العظمى 26 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى 27 والصغرى 15 .