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غدا.. طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:49 م
غدا.. طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 25 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا .
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر  السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت  بالقاهرة العظمى 25  والصغرى 16 ، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 ، ومطروح العظمى 23 والصغرى 17 ، وسوهاج العظمى 26 والصغرى 13  ، وقنا العظمى 26 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى  27  والصغرى 15 .
 
 
 

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