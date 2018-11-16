عدم انتظام الدراسة بمدرسة بأبوتيج يهدد مستقبل 208 طلاب بأسيوط

بعد مرور 55 يومًا من بدء الدراسة فى المدارس بأسيوط، يواجه نحو 208 طلاب بالصف الأول الثانوى بمدرسة أبو تيج، مصيرًا مجهولًا نتيجة لعدم انتظام العملية الدراسية بالمدرسة، بسبب صدور قرار من مديرية التربية والتعليم بعدم قبول دفعة جديدة بالصف الأول الثانوى بالمدرسة نظرًا لوجود مخالفة قبول طلاب زيادة عن الكثافة فى العام الماضي، ما أدى إلى إرسال أولياء الأمور استغاثة للمسئولين برغبتهم فى سحب ملفات أبنائهم بعد بدء العام الدراسى الجديد.

"اليوم السابع" انتقل إلى مركز ومدينة أبوتيج والتقى عددًا من أولياء الأمور والطلاب ومسئولى المدرسة للوقوف على آخر التطورات فى التقرير التالي:

وقال ولى أمر الطالب أحمد عنتر محمد، لـ"اليوم السابع": إن مدرسة أبو تيج الثانوية هى الأمل الوحيدة للطلاب فى الحصول على فرصة فى المدارس الثانوية على مستوى محافظة أسيوط، وذلك للطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على مجموع بالصف الثالث الإعدادى يؤهلهم من الالتحاق بالثانوية العامة، فقمنا بتقديم الأوراق وسداد المصروفات وتم قبول نجلي؛ مضيفًا: "منذ بداية العام الدارسى الحالى اكتشفنا عدم استقرار العملية التعليمية بالمدرسة، خصوصًا طلاب الصف الأول الثانوي".

وأضاف ولى أمر الطالب أحمد عنتر، وبعد مرور أكثر من 55 يومًا على بداية العام الدراسى فوجئنا بأن مدير المدرسة يرغب فى أن يسلمنا الملفات الخاصة بالطلاب وعند السؤال أخبرنا بأن هناك خلافًا قديمًا بين إدارة المدرسة ومديرية التربية والتعليم وتم اصدار قرار بعدم قبول طلاب بالصف الأول الثانوى للعام 2018/2019، وحالة عدم التنفيذ القرار سيتم غلق المدرسة.

وأوضح ولى أمر الطالبة ريهام خالد ابراهيم محمد، أن أولياء أمور 208 طلاب بالصف الأول الثانوى أرسلوا استغاثات إلى وزارة التربية والتعليم بشأن قرار تسليم ملفات أبنائنا وذلك بعد مرور 55 يومًا من الدراسة وأن يتوجهوا إما لفصول الخدمات أو التعليم الفنى بحجة أنه يوجد مخالفات على المدرسة بسبب زيادة الكثافة فى العام الماضي، مع العلم أن الكثافة الحالية أقل من العادية وقامت المدرسة بإبلاغنا باستلام الملفات للتقديم فى مدارس أخرى ولكن رفضنا وقمنا بالتوقيع بالرفض وعدم استلام الملفات.

وناشد أولياء أمور 208 طالب وطالبة وزير التربية والتعليم بسرعة التدخل والحفاظ على مستقبلهم بأن يستمروا فى الدراسة بالمدرسة المذكورة.

من جانبه قال ماهر الجعفرى مدير المدرسة بأبوتيج لـ"اليوم السابع": إن مديرية التربية والتعليم بأسيوط، أصدرت قرارًا بعدم قبول طلاب بالصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2018/2019، وتم رفع قضية فى القضاء الإدارى المستعجل للتظلم من قرار التربية والتعليم؛ مشيرًا إلى أن القرار اتخذ دون تحقيق فى المخالفة الواقع عليها القرار حيث إن المخالفة هى قبول طلاب زيادة عن الكثافة المقررة؛ علمًا بأن جميع الطلاب المقبولين فى العام الماضى يوجد لديهم تأشيرات بالقبول فوق الكثافة.

وأضاف ماهر الجعفري، إنه لو افترضنا إن إدارة المدرسة خالفت الشروط فى العام الماضى وقامت بقبول طلاب زيادة عن الكثافة المقررة هذا لا يمنع قبول طلاب فى العام الحالى علمًا بأن وزير التربية والتعليم كان أصدر قرارًا وتم نشره على موقع الوزارة بعدم غلق أى مدرسة خاصة وأقصى عقوبة فى حالة الإدانة هى الغرامة المالية فقط، وكذلك وجود قرار وزارى بشأن مخالفة الكثافة وهى تخفيض المصروفات المدرسية بعدد الطلاب الزيادة عن الكثافة فى حالة اذا تجاوزت المدرسة متعمدة الكثافة المقررة.

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، لـ"اليوم السابع": إن إدارة المدرسة ارتكبت مخالفة فى الأعوام الماضية بقبول طلاب زيادة عن الكثافة المقررة، الأمر الذى أدى إلى صدور قرار بعدم فتح فصول لمرحلة الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2018/2019، وتم إخطارهم بهذا الأمر من العام الماضي، وقمنا بإرسال لجان إلى المدرسة بحث أولياء الأمور على سحب ملفات أبنائهم وتقديمها بمدرسة أخرى نظرًا لوجود مخالفة.

وفى ذات السياق أكد اللواء تادرس قلدس تادرس وسهير الحادي، أعضاء مجلس النواب بمحافظة أسيوط، بعد ورود شكاوى من أولياء أمور 208 طلاب بالصف الأول الثانوى بعدم انتظام العملية التعليمية وجود خلافات بين مديرية التربية والتعليم وإدارة المدرسة، تم التواصل مع وزير التربية والتعليم والذى أفاد بأنه لم يصدر لها قرار إغلاق وما صدر هو عدم قبول طلاب جدد بناء على طلب مديرية التربية والتعليم بأسيوط من خلال مذكرة تم عرضها على اللجنة المركزية بالوزارة وذلك لمخالفة المدرسة للاشتراطات الخاصة للترخيص والتشغيل فى المرحلة الثانوية .

وأضاف تم التوصل مع وزير التربية والتعليم بإرجاء الموضوع لحين إرسال الوزارة لجنة توفيق الأوضاع للمدرسة لقبولها طلاب جدد وبحث المخالفات السابقة.



























