عبور 588 سفينة قناة السويس بحمولة 27.9 مليون طن خلال أسبوع

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال أسبوع، من الجمعة حتى أمس الخميس، عبور 588 سفينة بحمولة 27.9 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة لإتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن يوم الجمعة عبرت قناة السويس 63 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت 49 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن، وعبرت يوم الأحد، 46 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، وعبرت الاثنين 59 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 47 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت الأربعاء 66 سفينة بحمولة 5.1 مليون طن، فيما عبرت أمس الخميس قناة السويس 58 سفينة، بحمولة 3.6 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال أسبوع إلى 588 سفينة بحمولة 27.9 مليون طن.