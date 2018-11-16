video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عبور 588 سفينة قناة السويس بحمولة 27.9 مليون طن خلال أسبوع

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 06:00 ص
عبور 588 سفينة قناة السويس بحمولة 27.9 مليون طن خلال أسبوع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح
إضافة تعليق

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال أسبوع، من الجمعة حتى أمس الخميس، عبور 588 سفينة بحمولة 27.9 مليون طن.

 

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة لإتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن يوم الجمعة عبرت قناة السويس 63 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت 49 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن، وعبرت يوم الأحد، 46 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، وعبرت الاثنين 59 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 47 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت الأربعاء 66 سفينة بحمولة 5.1 مليون طن، فيما عبرت أمس الخميس قناة السويس 58 سفينة، بحمولة 3.6 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال أسبوع إلى 588 سفينة بحمولة 27.9 مليون طن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مهاب مميش: عبور 47 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.2 مليون طن

قناه السويس

قناه السويس الجديده

حركه الملاحة

الفريق مهاب مميش

البيان الملاحى

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اخبار المحافظات




لا تفوتك
غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة