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عاطل يصيب صديقه بجرح فى الرقبة بسبب خلاف على المخدرات بالبساتين

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 12:44 ص
عاطل يصيب صديقه بجرح فى الرقبة بسبب خلاف على المخدرات بالبساتين ذبح-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة البساتين الجزئية، تحقيقاتها فى اتهام عاطل بطعن آخر طعنة نافذة بالرقبة بسبب خلاف على شراء مخدرات.
 
وكان بلاغ ورد لقسم شرطة البساتين، من المستشفى العام يفيد وصول "ع.ا" وشهرته شرابية، عاطل، مصاب بجرح غائر فى الرقبة، ادعاء مشاجرة.
 
وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات بإشراف المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وصديقه "خ.ح"، عاطل، بسبب خلاف على شراء مخدرات، تطورت لقيام المتهم بطعنه طعنة غائرة فى الرقبة،  بسلاح أبيض "مطواه" كانت بحوزته.
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائدان أحمد مختار،وأحمد مصلح، معاونا مباحث القسم، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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