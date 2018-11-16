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الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:50 ص
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ضبط 74 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 70650 ألف جنيه غرامات بالغربية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:50 ص
ضبط 74 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 70650 ألف جنيه غرامات بالغربية حمله مروريه-ارشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، لإحكام الرقابة المرورية بالشوارع، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية ورخصتي القيادة والتسيير.
 
أسفرت جهودها عن ضبط 74  سيارة  ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 297  مخالفة على نموذج 125، وتحرير 201 مخالفة انتظار خاطيء وحجز 2 سيارات لتجاوز خط السير والتصالح فى 927 مخالفة  مقابل تحصيل 70650  ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات النارية المضبوطة، وإخطار نيابة المرور.
 
 
 
 
 
 
 
 

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