ضبط 47 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بقها

كتب - نيفين طه

نجحت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع الطب البيطرى في ضبط 47 طن كبدة واسماك فاسدة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم والأسماك بدائرة قسم شرطة قها لحيازته وتجميعه 47 طن من "الكبدة – الأسماك " غير صالحة للإستهلاك الآدمى تمهيدا لطرحها بالأسواق وتحقيق ارباح غير شرعية.

وورد تقرير الطب البيطرى أن المضبوطات بها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.