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ضبط 4140 هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 200 ألف جنيه غرامات بالغربية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:27 م
ضبط 4140 هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 200 ألف جنيه غرامات بالغربية حملة تنفيذ أحكام - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية ، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4140 هاربين من احكام، منهم 1142 حكم فى جنح الغرامات، 1013  حكما فى جنح الحبس الجزئى  والمستأنف، و 45 حكما فى مخالفات، و8  أحكام فى جنايه وتحصيل 202200  ألف جنيه غرامات، تم ايداع المبلغ خزينه المحكمة، وتولت النيابه العامه التحقيق.
 
 

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