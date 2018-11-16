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صور.. محافظ البحر الأحمر ورئيس المجلس النيابى الصربى يتفتحان الخيمة البدوية بمرسى علم

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 09:12 م
صور.. محافظ البحر الأحمر ورئيس المجلس النيابى الصربى يتفتحان الخيمة البدوية بمرسى علم
البحر الاحمر - عماد عرفة
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افتتح اللواء أحمد عبد الله- محافظ البحر الأحمر، ودراجان بالما رئيس المجلس النيابى الصربى الخيمة البدوية بمنطقة الرعدة جنوب مدينة مرسى علم لتكون نقطة السفارى بالمنطقة، لدعم المجتمع المحلى بتلك المنطقة .

أكد محافظ البحر الأحمر خلال الافتتاح أن هذه الخيمة تعد جزء من مشروع التنمية المستدامة بالبحر الأحمر ، وتهدف هذه الخيمة لدعم المجتمع المحلى من قبائل العبابدة بمنطقة حماطة وابوغصون ، وربطها بالسياحة والعمل على تحسين مستوى المعيشة بالمنطقة .

وأضاف المحافظ فى بيان بأن افتتاح هذه الخيمة سيعمل على توفير فرص عمل لشباب واهالى المنطقة من خلال جذب السياح والزائرين الى الخيمة وادارتها بشكل اقتصادى مما يعود بالنفع عليهم.

وعقب الافتتاح تم توقيع بروتوكول تعاون لضمان إدارة رشيدة ومستدامة لإدارة الخيمة البدوية" نقطة السفاري" وتضمن البروتوكول بتعهد منظمات المجتمع المدنى بالبحر الأحمر بالمساعدات والتدريب الفنى والتقنى لادارتها بالشكل الأمثل .

وتتكون الخيمة البدوية من مطعم وكافتيريا ومشغل للحرف اليدوية وحمامات كما أنها مجهزة بالاثاث اللازم لاستقبال كافة السياح والزائرين .

 

محافظ البحر الأحمر ورئيس المجلس النيابى الصربى يتفتحان الخيمة البدوية (1)
 
محافظ البحر الأحمر ورئيس المجلس النيابى الصربى يتفتحان الخيمة البدوية (2)
 
محافظ البحر الأحمر ورئيس المجلس النيابى الصربى يتفتحان الخيمة البدوية (3)
 

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