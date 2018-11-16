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صور.. بدء احتفالات الكريسماس بشوارع برلين فى ألمانيا

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:31 ص
صور.. بدء احتفالات الكريسماس بشوارع برلين فى ألمانيا احتفالات الكريسماس بألمانيا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
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بدأت احتفالات الكريسماس أمس الخميس، فى شوارع بألمانيا، حيث انتشرت أشجار الكريسماس فى الحدائق النباتية بالعاصمة برلين.

احتفالات الكريسماس فى ألمانيا
احتفالات الكريسماس فى ألمانيا

وتتجلى حماسة الاحتفال بموسم عيد ميلاد السيد المسيح بصورة واضحة فى إقامة أسواق سلع عيد الميلاد فى برلين وحدها بنشاطها الصاخب وتوهجها بجو الأساطير مع الأضواء الساطعة والمتلألئة واللعب المختلفة والحلى والأشياء الصغيرة الطريفة.

ومما يعكس البنية الثقافية المتعددة للمدينة وهو ما تفتخر به برلين هذا العام ذلك السوق الروسى للكريسماس( سوق بطرسبرج) إلى جانب أسواق الدنمرك والسويد والنرويج التى اقيمت في أماكن أخرى بالعاصمة.

احتفالات الكريسماس
احتفالات الكريسماس

أما سانتا كلوز أو بابا نويل وهو قديس الأطفال الشهير الذى يوزع عليهم الهدايا ليلة عيد ميلاد السيد المسيح فيوجد 300 منهم تضمهم منظمة فى برلين.

وبابا نويل "سانتا كلوز" أو ما يعرف باللغة الألمانية بـ"فايهناختسمان " هو شخصية مألوفة الظهور فى أسواق الكريسماس التى تعتبر من التقاليد التى بقيت فى البلاد منذ القدم.

أشجار الكريسماس ببرلين
أشجار الكريسماس ببرلين

 

أشجار الكريسماس بشوارع برلين
أشجار الكريسماس بشوارع برلين

 

أشجار الكريسماس
أشجار الكريسماس

 

الألمان يحتفلون بالكريسماس
الألمان يحتفلون بالكريسماس

 

المواطنون الألمان
المواطنون الألمان

 

جانب من أشجار الكريسماس بألمانيا
جانب من أشجار الكريسماس بألمانيا

 

جانب من أشجار الكريسماس
جانب من أشجار الكريسماس

 

جانب من الاحتفالات فى برلين
جانب من الاحتفالات فى برلين

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 


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