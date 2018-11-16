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صور.. الأمن العام يضبط 43 هاربا من أحكام متنوعة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:09 ص
صور.. الأمن العام يضبط 43 هاربا من أحكام متنوعة متهمة
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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واصلت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، فى إطار خطة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفاً ومنعاً ، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمحكوم عليهم ، وخاصة متعددى الأحكام لإنفاذ قوة القانون وتحقيق الردع المطلوب فى تنفيذ الأحكام والجنايات.

أسفرت جهود  الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع  الأمن العام، بالإشتراك مع مديريات الأمن المختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 43 هاربا مطلوب التنفيذ عليهم فى 846 حكما قضائيا متنوعا، بينهما 18 حكما جنائيا، و558 حكم حبس جزئى، و120 حكم حبس مستأنف، و150 حكم غرامة.

      

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات، تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.

 

أحد المضبوطين
أحد المضبوطين

 

أحد المقبوض عليهم
أحد المقبوض عليهم

 

متهم
متهم

 

متهمة
متهمة

 

 


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