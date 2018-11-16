صور.. اضبط مخالفة.. انفجار خط صرف صحي بمنطقة "اسكو" بشبرا الخيمة

من ناحية أخرى، أكد عدد من سكان المنطقة، أن المنطقة تعانى من الإهمال المستمر من المسئولين لصيانة خطوط المياه بالشوارع، مؤكدين أن خطوط المياه دائمة الأعطال وتشهد حدوث انفجارات متكررة مما يؤدى إلى انقطاع المياه بصفة مستمرة، إلي جانب انفجار خطوط الصرف الصحي.

وناشد أهالى المنطقة الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة سرعة التدخل والقضاء على انفجار خطوط المياه والصرف الصحى بالمنطقة.