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صور.. إقبال من طلاب الإعدادية على المجموعات المجانية بدمياط

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:13 م
صور.. إقبال من طلاب الإعدادية على المجموعات المجانية بدمياط خلال المجموعات
دمياط عبده عبد الباري
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شهدت مدرسة دمياط الإعدادية بنين اليوم الجمعة إقبالا كبيرا من الطلاب لحضور المجموعات المجانية التي تم تنظمها المدرسة تنفيذا  لمبادرة (شارك تعلم بالمجان) لمكافحة الدروس الخصوصية، لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية.
 
وشهدت تلك المبادرة إقبالا شديدا،حتى اضطرت إدارة المدرسة لتنظيم المجموعة في طرقات المدرسة نظرا للأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات مع الاستعانة بمكبرات الصوت.
 
 
وقال عبد العليم جمعة مدير إدارة دمياط التعليمية إن الجميل فى الفكرة  إن المعلمين والطلاب اقتنعوا بها  كخطوة أولى لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، مضيفا :"اخترنا أكفأ المعلمين حرصا على مصلحة طلاب المدارس وجذبهم إلى تلك المبادرة، وتقام مجموعات يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع بحضور أكفأ المعلمين من أصحاب الخبرة".
 
وأوضح أن تلك المبادرة تهدف لإعادة الثقة بين المجتمع والمدرسة،وأنها تتابع تفعيل القرار الوزارى رقم (53) لسنة 2016، بشأن تفعيل مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية ومتابعة تنفيذها بكل دقة والإعلان عنها فى أماكن واضحة، واختيار المعلمين الأكفاء والمتميزين للمشاركة فى هذه المجموعات.
 
 
وقال عادل الغباشى مدير مدرسة دمياط الإعدادية بنين إن المجموعات تقام أيام الجمع والسبت من كل أسبوع.
 
 
وحرصت قيادات مديرية التربية والتعليم برئاسة السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم على متابعة تلك المبادرة التي تجري تحت إشراف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط من أجل إعادة الطلاب والطالبات إلى المدرسة والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور. 
 
إقبال من طلاب الإعدادية على المجموعات المجانية بدمياط (1)
 

إقبال من طلاب الإعدادية على المجموعات المجانية بدمياط (2)
 

إقبال من طلاب الإعدادية على المجموعات المجانية بدمياط (3)
 

إقبال من طلاب الإعدادية على المجموعات المجانية بدمياط (4)
 

إقبال من طلاب الإعدادية على المجموعات المجانية بدمياط (5)
 

إقبال من طلاب الإعدادية على المجموعات المجانية بدمياط (6)
 
 

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