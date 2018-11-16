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صور.. أوقاف الإسماعيلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف وتكرم أسر الشهداء

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:25 م
صور.. أوقاف الإسماعيلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف وتكرم أسر الشهداء إحتفالية الاوقاف بالمولد النبوى
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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نظمت أوقاف الإسماعيلية مساء اليوم الجمعة مؤتمر ديني كبير، بالملاعب المفتوحة بالشيخ زايد،  تحت عنوان " محمد رسول الإنسانية للتعريف بنبي الإسلام وأخلاقياته " ، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة الأوقاف مع بداية شهر ربيع أول، واحتفالات المحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف في عموم المساجد، ومراكز الشباب، والمدارس، والجامعات، تحت رعاية الدكتور محمد مختارجمعة وزير الأوقاف.
 
ويأتي ذلك بحضور اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس عبدالله الزغبى السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية، والمقدم محمد عبد اللطيف المستشار العسكرى والدكتور جابر طابع نائب وزير الأوقاف والقس سيريال عزيز نائبا عن الأنبا سارافيم ، والدكتورمحمد دواد أستاذ اللغة العربية بجامعة قناة السويس، ونواب الإسماعيلية، اللواء اشرف عمارة، والمهندس عصام منسى، وتم خلال اللقاء تكريم عددًا من أسر شهداء الجيش والشرطة، بالإضافة إلى تكريم ذوى الإحتياجات الخاصة، وحفظة القرآن الكريم بالمحافظة، بالإضافة إلى فقرات من التواشيح الدينية للشيخ فرحان عبد المجيد.
 
وقال الشيخ مجدى بدران مدير أوقاف الإسماعيلية: الهدف من الإحتفالية، هو تعريف المواطنين، وطلبة المدارس، والجامعات، بأخلاق الرسول ويسر الدين حيث تجوب الحملة جميع مساجد المحافظة، وكذا المدارس والجامعات، ومركز الشباب، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، والدعوة للشباب لحضور الاحتفال لأنها الفئة المستهدفة المهمة، وأن الحملة ستتوج بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف في يوم 11 ربيع أول بمسجد إذاعة وتليفزيون القنال بمشاركة اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، ونواب البرلمان، ولفيف من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات الدينية، والأمنية، والتنفيذية بالمحافظة.
 
1- جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية

2- إحتفالية الاوقاف بالمولد النبوى
إحتفالية الاوقاف بالمولد النبوى

3- منصة الإحتفال
منصة الإحتفال

4- تكريم أسر الشهداء
تكريم أسر الشهداء

5- تكريم حفظة القرأن الكريم بالمحافظة
تكريم حفظة القرأن الكريم بالمحافظة

6- فقرات الحفل
فقرات الحفل

7- قيادات ومشايخ الأوقاف فى الحفل
قيادات ومشايخ الأوقاف فى الحفل

8- وكيل وزارة الأوقاف ومدير الامن فى ختام الحفل
وكيل وزارة الأوقاف ومدير الامن فى ختام الحفل

 


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