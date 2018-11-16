صور.. "أكتوبر للعلوم" تنظم لقاء الخريجين الثانى بحضور وفد "جرينتش" البريطانية

وائل ربيعى

نظمت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA وجامعة جرينتش البريطانية، الشريك البريطانى للجامعة حفل الخريجين المشترك الثانى، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبري، بحضور نخبة من خريجى الجامعة للتواصل مع جامعتهم الأم ومع بعضهم لبعض والمحاضرين والموظفين ووفد من جامعة جرينتش البريطانية.

وتجمع جامعة MSA وجامعة Greenwichجرينتش البريطانية أكثر من 15 عامًا من الشراكة الأكاديمية، التى قدمت أكثر من 7000 خريج حصلوا على الدرجة العملية المزدوجة من جامعة أكتوبر للعلوم وجامعة جرينتش البريطانية، كما أن الجامعة احتفلت العام الحالى بحوالى 100 منحة دراسية من حملة ماجستير/ دكتوراه.

وأنتجت هذه الشراكة المصرية البريطانية، تسجيل ما يقرب من 70 موظف بالجامعة فى شهادة PG للتعليم العالى، وكذلك برنامج الصيف فى المملكة المتحدة الذى يعد نموذجًا دوليا فى التعليم العالى وكذلك مؤتمرات الأبحاث العلمية المشتركة.. وتحدث الخريجون تجربتهم وكيف قامت الجامعة بإعدادهم لسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وحضر الحفل كل من الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة MSA، والبروفيسور مارتن سنودن، نائب رئيس الجامعة ورئيس قسم الهندسة والعلوم فى جامعة جرينتش البريطانية والدكتور خيرى عبد الحميد، رئيس جامعة MSA ووفد رفيع المستوى من جامعة جرينتش البريطانية وعمداء كليات الهندسة والصيدلة وعلوم الإدارة والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب.



لقاء الخريجين بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (1)



لقاء الخريجين بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (2)



لقاء الخريجين بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (3)



لقاء الخريجين بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (4)



لقاء الخريجين بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (5)



لقاء الخريجين بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (6)



لقاء الخريجين بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (7)